Німеччина планує закупити десятки гаубиць для заміни переданої Україні зброї, - ЗМІ

Німеччина хоче придбати до 28 самохідних артилерійських установок для того, щоб замінити зброю, яку передали Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як зазначає видання, німецький уряд хотів звернутися до парламенту з проханням про заміну переданих Україні 14 гаубиць лише влітку, але міністр оборони Борис Пісторіус вирішив змінити плани через критику, що поповнення запасів техніки відбувається надто повільно.

У Reuters ознайомилися з проектом бюджету, який містить плани закупити не менше 10 гаубиць німецького виробника зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW) на суму близько 180 мільйонів євро вже найближчим часом, а також придбати опціони на закупівлю ще 18 САУ.

У виданні додають, що йдеться про гаубиці Panzerhaubitze 2000, які активно застосовують українські військові у боях проти окупантів.