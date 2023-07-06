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Німеччина планує постачати винищувачі Eurofighter Саудівській Аравії, а не Україні, - Bild

Фото: винищувач Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Німеччини має намір продати Саудівській Аравії винищувачі Eurofighter, про постачання яких давно просить Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як зазначає видання, Німеччина має у своєму розпорядженні 138 винищувачів Eurofighter, а німецькі компанії беруть участь у консорціумі виробників європейських бойових літаків.

Водночас уряд Німеччини відмовляється створювати навіть програму навчання українських пілотів, не кажучи вже про постачання винищувачів. Замість цього в канцелярії Олафа Шольца просувають ідею експорту 48 Eurofighter до Саудівської Аравії.

"Я вважаю, що це неправильно. Ми не можемо відмовляти Україні в озброєнні й водночас постачати найсучаснішу зброю диктатурам і автократіям", - заявив лідер німецької партії "Зелені" і голова Європейського комітету Антон Хофрайтер.

Винищувачі Eurofighter Typhoon

Eurofighter Typhoon - багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Розроблений та випускається міжнародною компанією Eurofighter GmbH, створеною в 1986 році консорціумом компаній Alenia Aeronautica (Італія), BAE Systems (Британія) та Airbus (Європа).

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що основним літаком у "коаліції винищувачів" буде американський F-16, але можуть бути присутні інші моделі. Зокрема, Німеччина могла б надати Україні винищувачі Eurofighter Typhoon.

Однак раніше повідомлялося, що глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус не вважає винищувачі з німецьких запасів придатними для розміщення в Україні. За його словами, німецькі Tornado й Eurofighter володітимуть зовсім іншими можливостями, "ніж ті, які необхідні в бойовій ситуації, що склалася зараз в Україні".

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