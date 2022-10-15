UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів

Фото: Німеччина планує передати Україні 16 танкових мостоукладачів (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина невдовзі передасть Україні 16 одиниць танкових мостоукладачів Biber. Також вже були доставлені 10 понтонно-мостові машини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний звіт уряду Німеччини.

"За допомогою піонерського мостоукладача "Biber" бойові підрозділи можуть долати окопи, яри або водойми. Броньований міст гусеничної машини при укладанні з'єднується з двох половин", - пише пресслужба Бундерсверу.

На відмінну від аналогічних танків, міст укладається горизонтально, шляхом виштовхування його вперед.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що система ППО IRIS-T, яку Україна отримала від Німеччини, вже задіяна на південному напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News