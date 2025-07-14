Німеччина планує купити два Patriot для України, але поставка затягнеться, - Пісторіус

Вже найближчими днями може з’явитися офіційне рішення про передачу Україні ще двох ЗРК Patriot для захисту українського неба від російського терору.

Для обговорення даного питання 14 липня 2025 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Вашингтона. Під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гегсетом планується обговорити підтримку України в цьому питанні.

Відомо, що зустріч Пісторіуса з міністром оборони США Пітом Гегсетом відбудеться пізно ввечері за місцевим часом, а сам міністр оборони не пробуде в США й 24 годин - вже вранці у вівторок він повертається до Берліна.

За словами міністра, рішення щодо двох систем Patriot для України буде прийнято протягом кількох днів або тижнів, однак фактична поставка першої системи займе кілька місяців.

Нагадаємо, що у Німеччини були 12 систем Patriot, з яких три було надано Києву, дві знаходяться в Польщі, а ще одна постійно перебуває на техобслуговуванні або задіяна у навчанні.

Дійсно, у 2023 році Німеччина передала Україні три батареї Patriot: одну у серпні, ще одну у вересні та останню - у грудні після завершення навчання українських екіпажів у Німеччині. Це дозволило суттєво посилити здатність України захищати своє небо від російських ракетних та авіаційних загроз.