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Німеччина не планує брати участь в коаліції з постачання винищувачів Україні, - Шольц

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Середа 17 травня 2023 15:28
Німеччина не планує брати участь в коаліції з постачання винищувачів Україні, - Шольц Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина не бачить тиску в дискусії щодо поставок винищувачів Україні. Водночас Берлін зосереджений на іншій допомозі нашій країні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку, пише РБК-Україна з посиланням на Aktuelle Nachrichten.

"Що стосується нас (Німеччини, - ред.), то немає ніяких вимог (щодо участі в коаліції винищувачів, - ред.)... Це питання не настільки актуальне, як його ставлять ", - сказав Шольц.

Як відзначив канцлер, сьогодні Німеччина зосереджена на поставках танків, боєприпасів, створені "дієвої системи ремонту" й протиповітряній обороні, оскільки це є "дуже актуальними" для обороноздатності України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції із закупівлі F-16 для України.

Тим часом Бельгія заявила про можливість навчити українців пілотувати винищувачі F-16. Водночас країна не має можливості поставити нашій армії самі літаки.

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