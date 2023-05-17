Німеччина не планує брати участь в коаліції з постачання винищувачів Україні, - Шольц

Німеччина не бачить тиску в дискусії щодо поставок винищувачів Україні. Водночас Берлін зосереджений на іншій допомозі нашій країні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після саміту Ради Європи в Рейк'явіку, пише РБК-Україна з посиланням на Aktuelle Nachrichten .

"Що стосується нас (Німеччини, - ред.), то немає ніяких вимог (щодо участі в коаліції винищувачів, - ред.)... Це питання не настільки актуальне, як його ставлять ", - сказав Шольц.

Як відзначив канцлер, сьогодні Німеччина зосереджена на поставках танків, боєприпасів, створені "дієвої системи ремонту" й протиповітряній обороні, оскільки це є "дуже актуальними" для обороноздатності України.