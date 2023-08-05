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Німеччина підтвердила участь у мирному саміті у Саудівській Аравії: хто поїде

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Субота 05 серпня 2023 03:17
Німеччина підтвердила участь у мирному саміті у Саудівській Аравії: хто поїде Фото: Німеччина підтвердила свою участь у мирному саміті у Саудівській Аравії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина підтвердила свою участь у мирному саміті у Саудівській Аравії. Представлятиме Берлін радник канцлера Олафа Шольца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.

За даними джерел у німецькому уряді, зустріч пройде на рівні радників із національної безпеки. Німеччину представлятиме радник із зовнішньої політики канцлера Олафа Шольца Йєнс Плетнер.

Він їде в Джідду, що в Саудівській Аравії, за дорученням федерального уряду. Повідомляється, що головною метою зустрічі є консолідація мирного плану України з іншими мирними планами, зокрема Китаю, Африки та Бразилії.

Саміт у Джідді

Відомо, що вже сьогодні, 5 серпня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч, присвячена питанням миру в Україні. У саміті візьмуть участь представники понад 30 країн, зокрема США, ЄС, Канади, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту та Мексики.

Зазначимо, що Китай також вирішив приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії.

В офісі президента раніше пояснювали, що головною метою зустрічі стане "формула миру" України.

Ми також писали, що Україна прагне створити велику коаліцію дипломатичної підтримки поза своїми основними західними прихильниками.

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