Германия подтвердила участие в мирном саммите в Саудовской Аравии: кто поедет

Германия подтвердила свое участие в мирном саммите в Саудовской Аравии. Представлять Берлин будет советник канцлера Олафа Шольца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ .

По данным источников в немецком правительстве, встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности. Германию будет представлять советник по внешней политике канцлера Олафа Шольца Йенс Плетнер.

Он едет в Джидду, что в Саудовской Аравии, по поручению федерального правительства. Сообщается, что главной целью встречи является консолидация мирного плана Украины с другими мирными планами, в частности, Китая, Африки и Бразилии.

Саммит в Джидде

Известно, что уже сегодня, 5 августа, в Саудовской Аравии пройдет встреча, посвященная вопросам мира в Украине. В саммите примут участие представители более 30 стран, в том числе США, ЕС, Канады, Индии, Бразилии, Индонезии, Египта и Мексики.

Отметим, что Китай также решил присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии.

В Офисе президента ранее объясняли, что главной целью встречи станет "формула мира" Украины.

Мы также писали, что Украина стремится создать большую коалицию дипломатической поддержки вне своих основных западных сторонников.