Німеччина підтримує санкції ЄС проти "Північних потоків"

Санкції ЄС проти "Північних потоків"

Нагадаємо, днями президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має намір посилити тиск на Москву, доки російський диктатор Володимир Путін не буде "готовий до миру" в переговорах з Україною. Ця заява прозвучала після того, як Путін не приїхав до Туреччини на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським 15 травня.

За її словами, новий пакет санкцій проти РФ включатиме санкції щодо "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2".

"Він включатиме роботу з включення до списку більшої кількості суден російського тіньового флоту, а також зниження граничного рівня цін на нафту та посилення санкцій щодо фінансового сектору в Росії", - додала глава Єврокомісії.

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