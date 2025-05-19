Германия поддерживает санкции ЕС против "Северных потоков"

Санкции ЕС против "Северных потоков"

Напомним, на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен усилить давление на Москву, пока российский диктатор Владимир Путин не будет "готов к миру" в переговорах с Украиной. Это заявление прозвучало после того, как Путин не приехал в Турцию на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 15 мая.

По ее словам, новый пакет санкций против РФ будет включать санкции в отношении "Северного потока-1" и "Северного потока-2".

"Он будет включать работу по включению в список большего количества судов российского теневого флота, а также снижение предельного уровня цен на нефть и усиление санкций в отношении финансового сектора в России", - добавила глава Еврокомиссии.

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