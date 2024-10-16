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Німеччина підняла винищувачі через російський розвідник над Балтійським морем

Середа 16 жовтня 2024 21:55
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Німеччина підняла винищувачі через російський розвідник над Балтійським морем Фото: літак РФ залетів у Балтійське море 16 жовтня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Німеччина піднвмала у повітря винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20. Він залетів у міжнародні води Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-повітряні сили Німеччини.

За даними німецьких повітряних сил, російський літак летів без радіозв'язку та плану польоту між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом. Він опинився над міжнародними водами Балтійського моря.

Через це з німецького аеродрому "Росток-Лаазі" було піднято в повітря два винищувачі Eurofighter. Вони мали "установити візуальний контакт" із порушником.

Що відомо про Балтійську лінію оборони

В Естонії в три етапи буде проходити будівництво Балтійської лінії оборони. Перші два передбачають створення 40 опорних пунктів і 12 складів, а на третьому етапі додадуть ще 8 пунктів. Ця оборонна система, відповідно до рішень саміту НАТО, гарантуватиме захист союзників із самого кордону.

При цьому літаки НАТО періодично патрулюють повітряний простір трьох країн Балтії: Естонії, Латвії та Литви, адже жодна з них не має винищувачів.

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