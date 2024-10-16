Германия подняла истребители из-за российского разведчика над Балтийским морем

Германия поднимала в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20. Он залетел в международные воды Балтийского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-воздушные силы Германии.

По данным германских воздушных сил, российский самолет летел без радиосвязи и плана полета между германским Рюгеном и датским Борнхольмом. Он очутился над международными водами Балтийского моря.

Из-за этого с немецкого аэродрома "Росток-Лаази" были подняты в воздух два истребителя Eurofighter. Они должны были "установить визуальный контакт" с нарушителем.

Unsere #QRA aus Laage wurde heute aktiviert, um ein ohne Flugplan und Transponder zu identifizieren. Unsere #Eurofighter eskortierte ein Aufklärungsflugzeug (IL-20) über die Ostsee. #SecuringTheSkies #WeAreNato @NATO pic.twitter.com/uGKAMlXhez — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 16, 2024

Что известно о Балтийской линии обороны

В Эстонии в три этапа будет проходить строительство Балтийской оборонной линии. Первые два предполагают создание 40 опорных пунктов и 12 составов, а на третьем этапе прибавят еще 8 пунктов. В соответствии с решениями саммита НАТО эта оборонная система гарантирует защиту союзников с самой границы.

При этом самолеты НАТО периодически патрулируют воздушное пространство трех стран Балтии: Эстонии, Латвии и Литвы, ведь ни одна из них не имеет истребителей.

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