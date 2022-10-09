Німеччина підготувала черговий пакет військової допомоги для України: ЗМІ дізналися зміст

Уряд Німеччини підготував для бійців ЗСУ новий пакет військової допомоги на 11 мільйонів євро. До нього увійде одяг та спорядження на зимовий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За інформацією видання, Німеччина хоче "якнайшвидше" поставити для українських військових спорядження для зимового періоду. Нашим захисникам планують передати 100 тисяч комплектів термобілизни, 100 наметів для екіпажів, що обігріваються, сотні мобільних електрогенераторів і продовольчі пакети.

Таке рішення влада Німеччини ухвалила після того, як міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до країн НАТО з терміновим проханням про передачу нашим військовим зимового спорядження. Ще кілька країн Альянсу, окрім Німеччини, вже також ухвалили аналогічне рішення про нові пакети допомоги для України.