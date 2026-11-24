Документ стосується розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.

Домовленість відкриває новий етап масштабування українських оборонних технологій у межах ініціативи DELTA Lab. Партнери зможуть застосовувати DELTA відповідно до потреб власних збройних сил, адаптувати її можливості, долучатися до розробки нових функцій та спільно розвивати систему.

У межах співпраці Німеччина планує сприяти подальшому розвитку DELTA через IT-коаліцію для України та інші механізми. Водночас використання системи німецькою стороною не передбачатиме передачі бойових чи інших оперативних даних Сил оборони або доступу до них.

"Україна має технологічні рішення, випробувані на фронті. DELTA - це унікальна цифрова платформа, яка поєднує планування, керування операціями, аналіз обстановки. Німецька технологічна експертиза допоможе розвивати та масштабувати можливості системи. Це важливий крок для нашої взаємовигідної оборонної співпраці. Партнерство України з Німеччиною зміцнюватиме обидві наші країни та безпеку всієї Європи", - наголосив Євгеній Хмара.