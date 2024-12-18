Німеччина переносить ремонтний центр української техніки зі Словаччини: у чому причина

Німеччина вирішила перенести ремонтний центр для української великої військової техніки, створений у Словаччині, на власну територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ntv .

Як заявив речник Міністерства оборони Німеччини, процес має завершитися до 31 грудня 2024 року.

Повідомляється, що рішення було ухвалене через проблеми в організації та операційних процесах на словацькому об’єкті.

Відомо, що цей ремонтний центр розпочав свою роботу у Словаччині з кінця 2022 року. Він обслуговував ключові одиниці військової техніки ЗСУ, зокрема самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000, броньовані машини Dingo, ракетні системи MARS II і зенітні установки Gepard.

Однак Словаччина, за словами німецьких посадовців, неодноразово демонструвала "громіздкість" в організації роботи центру.

Також серед ключових проблем були названі розбіжності в інтерпретації європейських митних правил та складності з проведенням капітального ремонту пошкодженої техніки.

Попри перенесення центру, Німеччина запевняє, що ремонт техніки для України лишається пріоритетом. Там нагадали, що у Литві та на території України вже працюють інші німецькі ремонтні центри, які також обслуговують надану ЗСУ військову техніку.

Допомога Німеччини Україні

Німеччина є одним із провідних партнерів України, надаючи значну військову допомогу в її протистоянні російській агресії.

Наприклад, нещодавно стало відомо про те, що Берлін профінансує передачу Україні ще 20 БМП Marder.

Також сьогодні Німеччина разом з іншими країнами продовжує обговорювати питання миротворчої місії в Україні після завершення бойових дій. Коментуючи можливість відправки німецьких солдатів як миротворців в Україну, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що це можливо. Однак за якої умови - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.