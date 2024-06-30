Німеччина перемогла збірну Данії та вийшла в чвертьфінал Євро-2024

Чемпіонат Європи-2024, 1/8 фіналу

Німеччина – Данія – 2:0

Голи: Гаверц, 53 (пенальті), Мусіала, 68

Бундестім зі старту взялася штурмувати володіння Шмейхеля. Досвідчений голкіпер із перших хвилин почав працювати в поті чола. Лише в стартові 15 хвилин він впорався з підступними ударами Шлоттербека, Кімміха, Гаверца й Андріха. А гол Шлоттербека головою після стандарту скасували через фол.

На екваторі тайму прокинулися і данці. Постріл Еріксена з лінії штрафного заблокував Рюдігер, а Меле відправив м'яч повз ворота дальнім ударом. А на 36-й хвилині арбітр Олівер відправив команди в підтрибунні приміщення через потужну зливу з градом.

Вимушена пауза затягнулася на понад чверть години. Після неї збірна Німеччини та Данія встигла обмінятися змарнованими моментами до перерви. Спершу Шмейхель зреагував на удар Гаверца головою. У відповідь нагадав про себе двома епізодами Хьойлунд. У першому він влучив у сітку зі зовнішнього боку, а в другому на висоті виявився Нойєр.

Справжня драма розгорнулася на початку другої половини. Несподівана атака данців завершилася голом Андерсена, який вчасно зреагував на відскок у чужому штрафному. Проте, гол скасували через мінімальний офсайд в Ділейні. А за кілька хвилин після перегляду повтору в оборонця збірної Данії зафіксували гру рукою, а Гаверц реалізував одинадцятиметровий.

Німеччина вирішила не збавляти оберти. Ось той же Гаверц класно втік від оборонців на побачення зі Шмейхелем, але не влучив у дальній кут. А згодом Сане з меж штрафного не поцілив у незахищений кут. У відповідь Хьойлунд знайшов можливість для удару в чужій карній зоні – Нойєр врятував Бундестім.

На 68-й хвилині німецька збірна подвоїла перевагу. Мусіала відірвався від опонентів на половині полі данців і реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Розкішну гольову передачу з власної половини на "десятку" господарів Євро-2024 віддав Шлоттербек.

Фінальні 20+ хвилин минули під контролем німецької збірної. Данія намагалася нагнітати небезпеку біля володінь Нойєра, та реальних моментів бодай розмочити рахунок так і не створила. Як наслідок, підопічні Юліана Нагельсманна здобули путівку в чвертьфінал турніру.