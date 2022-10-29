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Німеччина передала українським рятувальникам генератори

Фото: українські рятувальники одержали генератори живлення з Німеччини (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Німеччина заявила про виділення допомоги для Державної служби надзвичайних ситуацій України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку посольства Німеччини в Україні.

ФРН передала українським рятувальникам 14 генераторів різної потужності. Їх отримають підрозділи ДСНС у Донецькій, Луганській, Київській, Чернігівській і Черкаській областях.

"Доставку забезпечило Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини", - зауважила в повідомленні пресслужба посольства.

Раніше повідомлялось, що ДСНС готова обладнати 400 стаціонарних і 100 мобільних пунктів обігріву, де можна буде зігрітися, підзарядити телефони та поїсти. Стаціонарні пункти розгорнуть у придатних для цього приміщеннях.

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ДСНС