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Германия передала украинским спасателям генераторы

Фото: украинские спасатели получили генераторы питания из Германии (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Германия заявила о выделении помощи для Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу посольства Германии в Украине.

ФРГ передала украинским спасателям 14 генераторов разной мощности. Их получат подразделения ГСЧС в Донецкой, Луганской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

"Доставку обеспечило Федеральное агентство технической помощи (THW) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии", – отметила в сообщении пресс-служба посольства.

Ранее сообщалось, что ГСЧС готова оборудовать 400 стационарных и 100 мобильных пунктов обогрева, где можно будет согреться, подзарядить телефоны и поесть. Стационарные пункты развернут в пригодных помещениях.

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ГСЧС