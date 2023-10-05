Німеччина передала Україні спеціальне обладнання для відновлення інфраструктури
Німеччина передала Україні спеціальну техніку, яка знадобиться країні для відновлення інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Посольство Німеччини в Україні.
"Підтримка прифронтових територій України", - йдеться в матеріалі.
Фото: Допомога Україні (twitter.com/THWLeitung)
Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини передає екскаватор, катки та інше обладнання для знесення зруйнованих будівель і відновлення доріг в Україні.
Зазначається, що допомога фінансується МЗС Німеччини.
Відновлення України
В Україні внаслідок російських ракетних обстрілів і атак дронів частково зруйновані міста. При цьому більшість міст стерті з лиця землі, оскільки там відбувалися бойові дії. Йдеться, серед іншого, і про Бахмут.
Євросоюз ще торік пообіцяв допомогти з післявоєнним відновленням України. При цьому інші партнери Києва також не відмовляються допомогти окремим містам і регіонам.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що кожен регіон потребуватиме нової політики в рамках трансформації.
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