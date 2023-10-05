ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия передала Украине специальное оборудование для восстановления инфраструктуры

Четверг 05 октября 2023 17:38
UA EN RU
Германия передала Украине специальное оборудование для восстановления инфраструктуры Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия передала Украине специальную технику, которая понадобится стране для восстановления инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Германии в Украине.

"Поддержка прифронтовых территорий Украины", - говорится в материале.

Германия передала Украине специальное оборудование для восстановления инфраструктуры

Фото: Помощь Украине (twitter.com/THWLeitung)

Федеральное агентство технической помощи Германии передает экскаватор, катки и другое оборудование для сноса разрушенных зданий и восстановления дорог в Украине.

Отмечается, что помощь финансируется МИД Германии.

Восстановление Украины

В Украине в результате российских ракетных обстрелов и атак дронов частично разрушены города. При этом большинство городов стерты с лица земли, поскольку там происходили боевые действия. Речь идет, среди прочего, и о Бахмуте.

Евросоюз еще в прошлом году пообещал помочь с послевоенным восстановлением Украины. При этом другие партнеры Киева также не отказываются помочь отдельным городам и регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что каждый регион будет нуждаться в новой политике в рамках трансформации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
Россияне ударили ракетой по магазину в селе под Купянском: почти полсотни погибших
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины