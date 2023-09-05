Німеччина передала Україні снаряди для Gepard, виготовлені на новій лінії

Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітного встановлення Gepard. Снаряди було виготовлено на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Боєприпаси для зенітної установки Gepard, яка успішно застосовується в Україні для відбиття російських атак, зокрема щодо цивільних об'єктів, тепер виробляються в Німеччині. Раніше постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії. Однак, ця країна неодноразово відмовлялася передавати їх в Україну.

Як зазначив міністр оборони Борис Пісторіус, Німеччина продовжить підтримувати Україну в тих областях, які є сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона.

"Я радий, що ми так швидко і без бюрократичних процедур розпочали виробництво, і хочу подякувати всім учасникам за чудову роботу. Ми ще раз показуємо, що на Німеччину можна покластися", - сказав він.

Нова лінія

У лютому 2023 року Міністр оборони Німеччини заявив на засіданні Контактної групи з оборони України в Брюсселі про ініціативу з виробництва.

Підписаний у лютому контракт із бюджетом у 168 млн євро включає постачання загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було відновити виробництво старих боєприпасів із використанням нових засобів. Незважаючи на цей складний процес, перші боєприпаси в Україну вдалося доставити майже через 7 місяців з моменту підписання контракту.

На сьогодні Німеччина поставила Києву 46 зенітних установок Gepard і поставить ще шість. Gepard успішно використовується в Україні, особливо для захисту від дронів, і для захисту критично важливих об'єктів інфраструктури від віроломних атак з боку російських збройних сил.

Для цієї системи озброєння в Україну постачаються два типи боєприпасів. З одного боку, це 150 тисяч набоїв підкаліберного боєприпасу типу APDS-T (Amour-Piercing-Discarding-Sabot - Tracer), який містить пенетратори з важких металів і особливо підходить для боротьби із захищеними цілями. З іншого боку, це 150 тисяч пострілів класичних фугасно-запальних боєприпасів типу HEI-T (високошвидкісний вибухово-запальний - трасуючий) призначений для ураження зенітних цілей. Вони використовуються для боротьби з повітряними цілями, такими як літаки або керовані ракети.

Виробництво снарядів

Нагадаємо, оборонний концерн Rheinmetall за кілька місяців запустив нову лінію на заводі в Унтерлюс (Нижня Саксонія), щоб наростити виробництво зенітних снарядів.

Загалом Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35 мм для Gepard. Але цього року буде спрямовано лише 40 тисяч штук.

Швейцарія відмовилася давати добро на постачання в Україну снарядів Gepard, виготовлених на її території.

На початку 2023 року в Міноборони Німеччини заявили, що запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва має вистачити до літа.