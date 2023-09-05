Германия передала Украине снаряды для Gepard, изготовленные на новой линии

Германия передала Украине десятки тысяч боеприпасов для зенитной установки Gepard. Снаряды были изготовлены на новой производственной линии компании Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Германии.

Боеприпасы для зенитной установки Gepard, которая успешно применяется в Украине для отражения российских атак, в частности, по гражданским объектам, теперь производятся в Германии. Ранее поставки в Германию шли из Швейцарии. Однако эта страна неоднократно отказывалась передавать их в Украину.

Как отметил министр обороны Борис Писториус, Германия продолжит поддерживать Украину в тех областях, которые являются е сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и наземная противовоздушная оборона.

"Я рад, что мы так быстро и без бюрократических процедур начали производство, и хочу поблагодарить всех участников за прекрасную работу. Мы еще раз показываем, что на Германию можно положиться", - сказал он.

Новая линия

В феврале 2023 года министр обороны Германии заявил на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе об инициативе по производству.

Подписанный в феврале контракт с бюджетом в 168 млн евро включает поставку в общей сложности 300 тысяч снарядов. Для этого необходимо было возобновить производство старых боеприпасов с использованием новых средств. Несмотря на этот сложный процесс, первые боеприпасы в Украину удалось доставить спустя почти 7 месяцев с момента подписания контракта.

На сегодняшний день Германия поставила Киеву 46 зенитных установок Gepard и поставит еще шесть. Gepard успешно используется в Украине, особенно в защите от дронов, и для защиты критически важных объектов инфраструктуры от вероломных атак со стороны российских вооруженных сил.

Для этой системы вооружения в Украину поставляются два типа боеприпасов. С одной стороны, это 150 тысяч патронов подкалиберного боеприпаса типа APDS-T (Amour-Piercing-Discarding-Sabot - Tracer), который содержит пенетраторы из тяжелых металлов и особенно подходит для борьбы с защищенными целями. С другой стороны, это 150 тысяч выстрелов классических фугасно-зажигательных боеприпасов типа HEI-T (высокоскоростной взрывно-зажигательный - трассирующий) предназначен для поражения зенитных целей. Они используются для борьбы с воздушными целями, такими как самолеты или управляемые ракеты.

Производство снарядов

Напомним, оборонный концерн Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую линию на заводе в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), чтобы нарастить производство зенитных снарядов.

Всего Rheinmetall пообещал поставить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard. Но в этом году будет направлено лишь 40 тысяч штук.

Швейцария отказалась давать добро на поставки в Украину снарядов Gepard, изготовленных на ее территории.

В начале 2023 года в Минобороны Германии заявили, что запасов боеприпасов для систем Gepard немецкого производства должно хватить до лета.