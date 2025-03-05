Німеччина передала Україні податківця, який допоміг ухилитися від сплати понад 1 млн гривень

Як повідомили РБК-Україна джерела в правоохоронних органах, до України екстрадували колишнього заступника начальника ГУ ДПС у Полтавській області Олега Волошинова.

3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Краківець" у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Він був розшукуваний за скоєння низки злочинів.

За даними слідства, посадовець разом зі спільниками сприяв одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 мільйона гривень податків.

Схема

Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємства, за результатами якої було складено акт із заниженою сумою податкових зобов’язань.

Надалі, податкові органи надіслали повідомлення з неправильно заниженим податком на додану вартість і відповідно нижчими штрафними санкціями, що дозволило підприємству уникнути значної сплати податків до бюджету.

Після скоєння злочину фігурант покинув територію України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу Генерального прокурора України, компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина ухвалили рішення про його екстрадицію.