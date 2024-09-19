Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: що до нього увійшло

Допомога Україні від Німеччини

У серпні німецька газета FAS повідомила, що за вказівкою канцлера Олафа Шольца, нові запити на фінансування допомоги Україні не будуть схвалені. На 2024 рік уже виділено близько 8 мільярдів євро на військову підтримку України, а бюджетні кошти на 2025 рік у розмірі 4 мільярди євро вже повністю розподілено.

У вересні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що уряд зможе знайти додаткові ресурси для продовження постачання озброєнь Україні 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.