Німеччина з партнерами закликають ЄС до санкцій проти ракетної промисловості Ірану

Іран у величезних масштабах постачає ракети та безпілотники не лише Росії, але й радикальним ісламістам на Близькому Сході.

У зв'язку з цим Німеччина та вісім інших країн ЄС закликають до нових санкцій. Це випливає з листа федерального міністра закордонних справ Аннали Бербок та кількох її колег до Верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля.

Втім, з реакцією Боррель не поспішає. Лист, підписаний Бербоком і міністрами закордонних справ Франції, Чехії, Данії, Естонії, Латвії, Литви, Румунії та Нідерландів, датований ще 19 лютого. Однак Боррель досі не відповів.

Речник Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС), яку очолює Боррель, пояснив, що вони принципово не коментують обмін думками між Боррелем і країнами-членами ЄС. Процедура, пов'язана з санкціями, також є конфіденційною.

Іноземна зброя у Росії

Іран став першою країною, яка почала постачати Росії зброю для війни з Україною. Так, від Ірану російська армія стабільно отримує ударні дрони "Шахед", які атакують українські міста та інфраструктуру. Крім того, Іран допоміг Росії налагодити власне виробництво цих дронів.

Крім Ірану, свою зброю росіянам постачає Північна Корея. Спочатку РФ отримувала від КНДР артилерійські снаряди та боєприпаси для РСЗВ.

Однак нещодавно стало відомо, що Північна Корея передала РФ свої балістичні ракети. Цими ракетами росіяни вже атакували Україну.

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