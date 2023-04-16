Німеччина отримала понад 300 повідомлень про воєнні злочини в Україні

Міністерство внутрішніх справ Німеччини надало інформацію щодо отриманих даних про воєнні злочини у відповідь на запит депутата від ХДС Гюнтера Крінгса.

У 2022 році BKA закупило обладнання - наприклад, для захисту доказів і документації - на суму понад 11,5 мільйона євро і передало його українській владі.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині мають докази воєнних злочинів Росії в Україні.

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