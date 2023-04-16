Германия получила более 300 сообщений о военных преступлениях в Украине

Министерство внутренних дел Германии предоставило информацию о полученных данных о военных преступлениях в ответ на запрос депутата от ХДС Гюнтера Крингса.

Согласно информации, данные о российско-захватнической войне поступали от украинских беженцев с войны или от немецкого населения. BKA поддержал украинских следователей, закупив и предоставив материалы для судебно-медицинской работы.

В 2022 году BKA закупило оборудование - например, для защиты доказательств и документации - на сумму более 11,5 миллиона евро и передало его украинским властям.

Ранее мы сообщали, что в Германии доказательства военных преступлений России в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.