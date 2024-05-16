Німеччина оприлюднила попередній склад на Євро-2024: є несподіванки

Тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном не викликав на континентальну першість чимало зірок. До фінальної заявки на Євро-2024 потраплять максимум 26 виконавців.

Нагельсманн відмовився від послуг оборонця дортмундської "Боруссії" Матса Хуммельса та його одноклубників – Нікласа Зюле, Юліана Брандта та Каріма Адейємі. Також не поїде на чемпіонат Європи дует із мюнхенської "Баварії" у складі Леона Горетцки та Сержа Гнабрі. Пропустить чемпіонат і Тімо Вернер ("Тоттенхем").

На Євро-2024 Німеччина потрапила до групи A. Там її суперниками будуть збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Перший матч відбудеться 14 червня в Мюнхені проти шотландців.

Попередній список збірної Німеччини на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Нойєр, Бауманн, Нюбель, тер Штеген

Захисники: Антон, Міттельштедт, Генріхс, Раум, Кімміх, Кох, Рюдігер, Шлоттербек, Та

Півзахисники: Андріх, Вірц, Фюріх, Гросс, Гюндоган, Кроос, Мусіала, Павловіч, Сане

Нападники: Байєр, Фюллькруг, Гаверц, Мюллєр, Ундав

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.