Німеччина оприлюднила попередній склад на Євро-2024: є несподіванки

Німецький футбольний союз оголосив базову заявку національної команди на домашній чемпіонат Європи. До списку потрапили 27 футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Тренерський штаб на чолі з Юліаном Нагельсманном не викликав на континентальну першість чимало зірок. До фінальної заявки на Євро-2024 потраплять максимум 26 виконавців.
Нагельсманн відмовився від послуг оборонця дортмундської "Боруссії" Матса Хуммельса та його одноклубників – Нікласа Зюле, Юліана Брандта та Каріма Адейємі. Також не поїде на чемпіонат Європи дует із мюнхенської "Баварії" у складі Леона Горетцки та Сержа Гнабрі. Пропустить чемпіонат і Тімо Вернер ("Тоттенхем").
На Євро-2024 Німеччина потрапила до групи A. Там її суперниками будуть збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії. Перший матч відбудеться 14 червня в Мюнхені проти шотландців.
Попередній список збірної Німеччини на чемпіонат Європи-2024:
Воротарі: Нойєр, Бауманн, Нюбель, тер Штеген
Захисники: Антон, Міттельштедт, Генріхс, Раум, Кімміх, Кох, Рюдігер, Шлоттербек, Та
Півзахисники: Андріх, Вірц, Фюріх, Гросс, Гюндоган, Кроос, Мусіала, Павловіч, Сане
Нападники: Байєр, Фюллькруг, Гаверц, Мюллєр, Ундав
Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.
Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.
Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.
У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.
До слова, раніше збірна Німеччини потрапила в скандал через "нацистську" форму.
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