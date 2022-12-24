Німеччина оголосила про згортання програми економічної допомоги Ірану

Федеральний уряд Німеччини оголосив про припинення підтримки торгівлі з Іраном на тлі порушення прав людини у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zeit .

Мінекономіки оголосило, що інструменти фінансування зовнішньої торгівлі та економічне співробітництво буде припинено. Це стосується експортних кредитів та інвестиційних гарантій, німецько-іранського енергетичного діалогу, програми підготовки менеджерів та програми зовнішньої торгівлі тощо.

"Винятки можуть бути дозволені лише з гуманітарних причин", - додали в міністерстві.

Обсяг німецько-іранської торгівлі у 2021 році становив 1,76 млрд євро. З січня по вересень 2022 року він становив 1,49 млрд євро.