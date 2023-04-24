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Німеччина оголосила про спаринг зі збірною України: коли і де відбудеться матч

Фото: "Синьо-жовті" ніколи не перемагали збірну Німеччини (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорців

Контрольний поєдинок проти національної команди України влітку анонсував Німецький футбольний союз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Німеччина – Україна відбудеться 12 червня. Товариська зустріч відбудеться на "Везерштадіоні" в Бремені. Час початку поєдинку визначать пізніше.

Для німецької збірної матч проти "синьо-жовтих" буде особливим. Літній спаринг буде 1000-м матчем в понад столітній історії Бундестіму. Чотириразові чемпіони світу через контрольні поєдинки готується до домашнього Євро-2024. На правах господарки Німеччина отримала путівку на турнір без кваліфікації.

Натомість збірна України стартувала у відборі з поразки Англії (0:2). Після спарингу проти німців "синьо-жовті" зіграють наступні два матчі кваліфікації – проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня).

Історія протистоянь збірних Німеччини та України налічує 8 матчів. Безумовна перевага на боці німецької команди – 5 перемог, 3 нічиї. Востаннє шляхи національних команд перетиналися у Лізі націй 2020/21. Тоді Бундестім двічі взяв гору (2:1, 3:1).

До слова, у вихідні "Шахтар" розійшовся миром із "Динамо" в Класичному УПЛ.

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