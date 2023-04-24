RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия объявила о спарринге со сборной Украины: когда и где состоится матч

Фото: "Сине-желтые" никогда не побеждали сборную Германии (facebook.com/DFBTeamEN)
Автор: Антон Федорцив

Контрольный поединок против национальной команды Украины летом анонсировал Немецкий футбольный союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Германия – Украина состоится 12 июня. Товарищеская встреча состоится на "Везерштадионе" в Бремене. Время начала поединка определят позже.

Для немецкой сборной матч против "сине-желтых" будет особенным. Летний спарринг будет 1000-м матчем в более чем столетней истории Бундестима. Четырехкратные чемпионы мира посредством контрольных поединков готовятся к домашнему Евро-2024. На правах хозяйки Германия получила путевку на турнир без квалификации.

В свою очередь сборная Украины стартовала в отборе с поражения Англии (0:2). После спарринга против немцев "сине-желтые" сыграют следующие два матча квалификации – против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня).

История противостояний сборных Германии и Украины насчитывает 8 матчей. Безусловное преимущество на стороне немецкой команды – 5 побед, 3 ничьих. В последний раз пути национальных команд пересекались в Лиге наций 2020/21. Тогда Бундестим дважды победил (2:1, 3:1).

К слову, в субботу "Шахтер" разошелся миром с "Динамо" в Классическом УПЛ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная ГерманииСборная Украины