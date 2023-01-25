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Німеччина назвала терміни початку навчань ЗСУ на танках Leopard 2

Фото: Німеччина назвала терміни початку навчань ЗСУ на танках Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині найближчим часом розпочнуться навчання українських військових на Leopard 2. Берлін хоче зібрати для України два танкові батальйони з цих танків у найкоротші терміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу німецького уряду.

Leopard 2

Окрім навчання, пакет допомоги також включатиме логістику, надання боєприпасів та обслуговування систем.

Примітка

Зазначимо, що кількість танків, які будуть в двох танкових батальонах точно не вказана.

Але, за українськими стандартами, в ЗСУ танковий батальйон, що входить до складу полку чи батальйону, складається з 3 танків у кожному взводі, тобто з 31 танка (тож таким чином мова може йти про 62 танки).

Але, якщо брати за стандартами західних країн, то мова може йти про два батальйони, у кожному з яких буде по 40 Leopard (таким чином, йдеться вже про 80 танків).

Нагадаємо, що сьогодні уряд Німеччини офіційно оголосив про передачу Україні своїх танків та дозволив іншим країнам їх реекспорт.

Тим часом у Міноборони Польщі, що європейські країни разом із США і, можливо, Канадою "без особливих зусиль" здатні зібрати 100 танків для постачання в Україну.

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