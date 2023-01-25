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Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2

Фото: Германия назвала сроки начала учений ВСУ на танках Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии в ближайшее время начнутся учения украинских военных на Leopard 2. Берлин хочет собрать для Украины два танковых батальона из этих танков в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу германского правительства.

Leopard 2

Кроме учений, пакет помощи также будет включать логистику, предоставление боеприпасов и обслуживание систем.

Напомним, что сегодня правительство Германии официально объявило о передаче Украине своих танков и разрешило другим странам их реэкспорт.

Между тем в Минобороны Польши, что европейские страны вместе с США и, возможно, Канадой "без особого труда" способны собрать 100 танков для поставок в Украину.

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