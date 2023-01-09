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Німеччина найближчими днями передасть Молдові бронетранспортери "Піранья"

Фото: стяг Молдовы (GattyImages)
Автор: Наталія Кава

Німеччина 10 січня передасть Молдові перші одиниці бронетранспортерів "Піранья". Техніка призначена для модернізації повноважень Національної армії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міністерство оборони Молдови.

За даними відомства, Молдові буде передано 10 бронетранспортерів у рамках угоди, яка була підписана між міністерством оборони та німецькою стороною у жовтні 2021 року.

Відомо, що техніку використовуватимуть для підготовки військовослужбовців. Після неї військових направлятимуться до міжнародних миротворчих місій.

Нагадаємо, 6 січня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового рекордного пакету військової допомоги на суму 3,075 мільярда доларів .

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