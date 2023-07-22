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Німеччина найближчим часом передасть Україні нові зенітні снаряди, - Bild

Фото: Німеччина найближчим часом передасть Україні нові зенітні снаряди (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німеччина надасть найближчим часом Україні нові зенітні снаряди. Вони мають надійти в передові частини ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Щоб наростити виробництво зенітних снарядів, Rheinmetall за кілька місяців запустив нову лінію на заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія).

"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", - заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Видання зазначає, що Берлін поставив в Україну 40 зенітних самохідних установок Gepard. Їх використовують, зокрема, для захисту українських міст від російських обстрілів.

Вони вистрілюють до 20 снарядів за одну чергу. Але через дефіцит боєприпасів українські зенітники змушені економити і стріляти чергами по п'ять снарядів.

Загалом оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв поставити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard. Але цього року буде направлено лише 40 тисяч штук. ︎

Військова допомога Україні від Німеччини

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на Конференції з відновлення України в Лондоні заявляла, що Німеччина надасть Україні 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

При цьому йшлося про те, що Берлін має намір передати Україні ще десятки зенітних установок Gepard. Йдеться про 45 зеніток.

13 липня в уряді Німеччини заявили, що Берлін вже передав новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшла техніка для нових зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, важка транспортна техніка, "зенітки" проти Shahed-136 та інших дронів, боєприпаси та інше.

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