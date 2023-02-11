ua ru
Сб, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина наступного тижня розпочне навчати військових ЗСУ управлінню Leopard 2, - Spiegel

Новость на русском →
Німеччинна, Субота 11 лютого 2023 21:09
Німеччина наступного тижня розпочне навчати військових ЗСУ управлінню Leopard 2, - Spiegel Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Німеччина розпочне навчання українських військових управлінню танками Leopard 2 у середині наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Джерела видання зазначають, що до Німеччини з Польщі прибули перші групи українських солдатів для навчання. Воно проходитиме на військовому полігоні в місті Мунстер, де українці навчаються на бойових машинах піхоти Marder.

"Курси будуть прискореними та займуть лише 6-8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років", - йдеться у матеріалі.

Раніше Бундесвер повідомляв, що українських військових навчатимуть лише базовим навичкам поводження з танками, а також відпрацюванню взаємодії Leopard 2 та Marder на полі бою.

Якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт на Leopard 2 вже наприкінці березня. Від початку війни Німеччина вже навчила управлінню різними бойовими системами, такими як зенітні самохідні установки Gepard та гаубиці Panzerhaubitze 2000, близько 1,5 тис українських солдатів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові 6 лютого мають розпочати навчання на танках німецького виробництва Leopard.

Наприкінці січня Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 і дозволила іншим країнам відповідні постачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бундесвер Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
РФ зазнає значних втрат на Донбасі, а ЗСУ атакували ворожу техніку та ЗРК, - Генштаб
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм