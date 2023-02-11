Німеччина наступного тижня розпочне навчати військових ЗСУ управлінню Leopard 2, - Spiegel
Німеччина розпочне навчання українських військових управлінню танками Leopard 2 у середині наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Джерела видання зазначають, що до Німеччини з Польщі прибули перші групи українських солдатів для навчання. Воно проходитиме на військовому полігоні в місті Мунстер, де українці навчаються на бойових машинах піхоти Marder.
"Курси будуть прискореними та займуть лише 6-8 тижнів. Зазвичай, підготовка займає кілька років", - йдеться у матеріалі.
Раніше Бундесвер повідомляв, що українських військових навчатимуть лише базовим навичкам поводження з танками, а також відпрацюванню взаємодії Leopard 2 та Marder на полі бою.
Якщо все піде за планом, перші українські військові вирушать на фронт на Leopard 2 вже наприкінці березня. Від початку війни Німеччина вже навчила управлінню різними бойовими системами, такими як зенітні самохідні установки Gepard та гаубиці Panzerhaubitze 2000, близько 1,5 тис українських солдатів.
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що українські військові 6 лютого мають розпочати навчання на танках німецького виробництва Leopard.
Наприкінці січня Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 і дозволила іншим країнам відповідні постачання.
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