Німеччина нарощує чисельність танкової бригади в Литві для стримування Росії

Канцлер Фрідріх Мерц і міністр оборони Борис Пісторіус сьогодні візьмуть участь у першому урочистому шикуванні 45-ї танкової бригади в центрі литовської столиці Вільнюса.

Німеччина має намір завершити формування бригади до кінця 2027 року, з чисельністю особового складу до 5000 осіб. Це буде перша постійно розгорнута танкова бригада країни за кордоном з часів Другої світової війни.

Німеччина замінює США

Оскільки очікується, що США відмовляться від зобов'язань з безпеки в Європі за президента Дональда Трампа, Німеччина пообіцяла відігравати активнішу роль в обороні континенту. Новий правоцентристський канцлер пообіцяв перетворити німецьку армію з тієї, що відстає, на найсильнішу традиційну армію Європи.

Рішення про розміщення цілої бригади в Литві було ухвалено в рамках перегляду оборонної позиції НАТО після повномасштабного вторгнення Росії на Україну 2022 року. Його ухвалили після кількох місяців тиску з боку уряду прифронтової балтійської країни, яка затиснута між російським ексклавом Калінінградом і союзником Кремля Білоруссю.

Очікується, що Мерц повторить послання свого попередника Олафа Шольца, який під час візиту в регіон торік пообіцяв, що Німеччина захищатиме "кожен дюйм території" своїх трьох союзників по НАТО в країнах Балтії в разі нападу Росії.

Танкова бригада

За даними Міністерства оборони, наразі на об'єкті перебувають близько 400 німецьких солдатів, а до кінця цього року влада Німеччини сподівається збільшити їхню чисельність до 500 осіб.

Представник Міністерства оборони Німеччини повідомив, що німецькі солдати вже розпочали перші тренування і навчання на місцях, які найближчими місяцями будуть ще більш активізовані.

У лютому 2026 року багатонаціональні сили НАТО в Литві будуть підпорядковані 45-й танковій бригаді, внаслідок чого чисельність підрозділу збільшиться до 1800 осіб. До літа 2026 року Німеччина планує розмістити на місцях близько 2000 солдатів.

Однак чи зможе Берлін розгорнути повноцінну бригаду до кінця 2027 року, частково залежить від того, наскільки швидко литовська влада зможе розширити інфраструктуру і розміщення додаткових 3000 солдатів, необхідних для досягнення цієї мети.

Литва збільшує витрати на оборону до 5,25% ВВП, щоб зміцнити власну армію, а також розмістити німецьку бригаду. Балтійська країна оцінює, що може витратити близько 1 млрд євро на створення військової та навчальної інфраструктури для німецьких військ.

Ще однією перешкодою є боротьба Німеччини за залучення більшої кількості молодих людей на військову службу. Берлін нещодавно ухвалив закон про поліпшення оплати та умов праці для солдатів, які перебувають за кордоном, зокрема в Литві.