Германия наращивает численность танковой бригады в Литве для сдерживания России

Германия наращивает численность своей танковой бригады в Литве для укрепления восточного фланга НАТО. Европейские союзники предпринимают беспрецедентные шаги по сдерживанию все более враждебной России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус сегодня примут участие в первом торжественном построении 45-й танковой бригады в центре литовской столицы Вильнюса.
Германия намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, с численностью личного состава до 5000 человек. Это будет первая постоянно развернутая танковая бригада страны за рубежом со времен Второй мировой войны.
Поскольку ожидается, что США откажутся от обязательств по безопасности в Европе при президенте Дональде Трампе, Германия пообещала играть более активную роль в обороне континента. Новый правоцентристский канцлер пообещал превратить немецкую армию из отстающей в самую сильную традиционную армию Европы.
Решение о размещении целой бригады в Литве было принято в рамках пересмотра оборонной позиции НАТО после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году. Оно было принято после нескольких месяцев давления со стороны правительства прифронтовой балтийской страны, которая зажата между российским эксклавом Калининградом и союзником Кремля Белорусью.
Ожидается, что Мерц повторит послание своего предшественника Олафа Шольца, который во время визита в регион в прошлом году пообещал, что Германия будет защищать "каждый дюйм территории" своих трех союзников по НАТО в странах Балтии в случае нападения России.
По данным Министерства обороны, в настоящее время на объекте находятся около 400 немецких солдат, а к концу этого года власти Германии надеются увеличить их численность до 500 человек.
Представитель Министерства обороны Германии сообщил, что немецкие солдаты уже приступили к первым тренировкам и учениям на местах, которые в ближайшие месяцы будут еще более активизированы.
В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45-й танковой бригаде, в результате чего численность подразделения увеличится до 1800 человек. К лету 2026 года Германия планирует разместить на местах около 2000 солдат.
Однако сможет ли Берлин развернуть полноценную бригаду к концу 2027 года, отчасти зависит от того, насколько быстро литовские власти смогут расширить инфраструктуру и размещение дополнительных 3000 солдат, необходимых для достижения этой цели.
Литва увеличивает расходы на оборону до 5,25% ВВП, чтобы укрепить собственную армию, а также разместить немецкую бригаду. Балтийская страна оценивает, что может потратить около 1 млрд евро на создание военной и учебной инфраструктуры для немецких войск.
Еще одним препятствием является борьба Германии за привлечение большего количества молодых людей на военную службу. Берлин недавно принял закон об улучшении оплаты и условий труда для солдат, находящихся за рубежом, в том числе в Литве.
В прошлом году компания Rheinmetall подписала соглашение с литовским правительством о строительстве завода по производству боеприпасов в Литве, который, как ожидается, будет выпускать десятки тысяч артиллерийских снарядов в год и создаст не менее 150 новых рабочих мест.
Немецкий производитель оружия в настоящее время ведет переговоры с соседней Латвией о создании внутреннего оборонного производства.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц впервые публично поддержал увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП.
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