Германия наращивает численность танковой бригады в Литве для сдерживания России

Канцлер Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус сегодня примут участие в первом торжественном построении 45-й танковой бригады в центре литовской столицы Вильнюса.

Германия намерена завершить формирование бригады к концу 2027 года, с численностью личного состава до 5000 человек. Это будет первая постоянно развернутая танковая бригада страны за рубежом со времен Второй мировой войны.

Германия заменяет США

Поскольку ожидается, что США откажутся от обязательств по безопасности в Европе при президенте Дональде Трампе, Германия пообещала играть более активную роль в обороне континента. Новый правоцентристский канцлер пообещал превратить немецкую армию из отстающей в самую сильную традиционную армию Европы.

Решение о размещении целой бригады в Литве было принято в рамках пересмотра оборонной позиции НАТО после полномасштабного вторжения России на Украину в 2022 году. Оно было принято после нескольких месяцев давления со стороны правительства прифронтовой балтийской страны, которая зажата между российским эксклавом Калининградом и союзником Кремля Белорусью.

Ожидается, что Мерц повторит послание своего предшественника Олафа Шольца, который во время визита в регион в прошлом году пообещал, что Германия будет защищать "каждый дюйм территории" своих трех союзников по НАТО в странах Балтии в случае нападения России.

Танковая бригада

По данным Министерства обороны, в настоящее время на объекте находятся около 400 немецких солдат, а к концу этого года власти Германии надеются увеличить их численность до 500 человек.

Представитель Министерства обороны Германии сообщил, что немецкие солдаты уже приступили к первым тренировкам и учениям на местах, которые в ближайшие месяцы будут еще более активизированы.

В феврале 2026 года многонациональные силы НАТО в Литве будут подчинены 45-й танковой бригаде, в результате чего численность подразделения увеличится до 1800 человек. К лету 2026 года Германия планирует разместить на местах около 2000 солдат.

Однако сможет ли Берлин развернуть полноценную бригаду к концу 2027 года, отчасти зависит от того, насколько быстро литовские власти смогут расширить инфраструктуру и размещение дополнительных 3000 солдат, необходимых для достижения этой цели.

Литва увеличивает расходы на оборону до 5,25% ВВП, чтобы укрепить собственную армию, а также разместить немецкую бригаду. Балтийская страна оценивает, что может потратить около 1 млрд евро на создание военной и учебной инфраструктуры для немецких войск.

Еще одним препятствием является борьба Германии за привлечение большего количества молодых людей на военную службу. Берлин недавно принял закон об улучшении оплаты и условий труда для солдат, находящихся за рубежом, в том числе в Литве.