Німеччина надасть Україні 180 тисяч боєприпасів у рамках чеської ініціативи

Ініціатива Чехії

Президент Чехії Петр Павел заявив про те, що Прага виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього необхідне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Київ очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

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