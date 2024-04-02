Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Инициатива Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что Прага обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Киев ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

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