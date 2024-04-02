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Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов в качестве вклада в план закупки боеприпасов для Киева под руководством Чехии на сумму 576 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Наиболее острой потребностью Украины спустя два года после полномасштабного вторжения России являются артиллерийские боеприпасы, которые на исходе, поскольку стороны используют тяжелые орудия, чтобы удерживать укрепившиеся позиции в основном неподвижными вдоль 1000-километровой линии фронта.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине в размере 478 млн евро, не считая поддержки чешской инициативы по поставке боеприпасов.

"Общая стоимость обеих мер поддержки превышает миллиард евро", - сказал представитель Министерства обороны Германии. 

 

Инициатива Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что Прага обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Киев ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

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