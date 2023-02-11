Німеччина надала Україні понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн", йдеться в повідомленні. Зокрема, в рамках кампанії Німецько-українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів. Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.