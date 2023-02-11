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Німеччина надала Україні понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

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Україна, Субота 11 лютого 2023 15:47
Німеччина надала Україні понад 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури Фото: Україна отримала від Німеччини 334 тонни обладнання (acebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Олександр Білоус

З липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики. Це майже 334 тонни обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

"Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн", йдеться в повідомленні.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-українського енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.

Нагадаємо, Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

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