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Германия передала Украине более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры

Новина українською →
Украина, Суббота 11 февраля 2023 15:47
Германия передала Украине более 300 тонн оборудования для восстановления энергоинфраструктуры Фото: Украина получила от Германии 334 тонны оборудования (acebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Александр Белоус

С июля в Украину поступило от немецких партнеров 43 груза гуманитарной помощи для нужд энергетики. Это около 334 тонн оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Только за последнюю неделю было доставлено 4 груза общим весом более 59 тонн", говорится в сообщении.

В частности, в рамках кампании Немецко-украинского энергетического партнерства по оказанию донорской поддержки Министерство энергетики Украины получило от немецкого оператора сети Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторов.

Среди оборудования, поступившего от немецких партнеров, также генераторы, арматура для воздушных линий, распределительное и осветительное оборудование, электрические инструменты.

Напомним, Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.

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