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Німеччина надала 76 млн євро безповоротної допомоги для захисту енергооб'єктів України

Україна, П'ятниця 13 жовтня 2023 13:38
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Німеччина надала 76 млн євро безповоротної допомоги для захисту енергооб'єктів України Фото: Німеччина допоможе захистити енергооб'єкти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК "Укренерго". Кошти будуть спрямовані на будівництво інженерного захисту підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Також кошти підуть на встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

Як повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів.

"Також надане фінансування допоможе "Укренерго" у подальшій розбудові взаємозв’язків енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи", - додав він.

Загалом, "Укренерго" залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. Окрім цього, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій "Укренерго".

Захист енергетичної інфраструктури

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак ракетам та дронами.

Стосовно другого і третього рівнів захисту, то, як заявив Кудрицький, "ці роботи зараз виконуються активно". На питання, коли зведення цих конструкцій може бути завершене, він припустив, що це може бути в листопаді, "до холодів повинні встигнути".

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Укренерго
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