Германия предоставила 76 млн евро безвозвратной помощи для защиты энергообъектов Украины
Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК "Укрэнерго". Средства будут направлены на строительство инженерной защиты подстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".
Также средства пойдут на установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.
Как сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей.
"Также предоставленное финансирование поможет "Укрэнерго" в дальнейшем развитии взаимосвязей энергосистем Украины и Молдовы с энергосистемой континентальной Европы", - добавил он.
В общей сложности "Укрэнерго" привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме того, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций "Укрэнерго".
Защита энергетической инфраструктуры
Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году.
Как заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты в виде инженерных укреплений на случай российских атак ракетам и дронам.
Что касается второго и третьего уровней защиты, то, как заявил Кудрицкий, эти работы сейчас выполняются активно. На вопрос, когда возведение этих конструкций может быть завершено, он предположил, что это может быть в ноябре, "до холодов должны успеть".