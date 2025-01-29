Німеччина може ввести контроль на кордоні, скасований після введення "шенгену"

Як пише видання, у середу, 29 січня, "після запеклих дебатів" депутати схвалили запропонований блоком Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) документ із п’яти пунктів.

Ним запроваджується постійний прикордонний контроль, можливість відмови прохачам притулку вже на кордоні та затримання іноземців, які влада зобов'язала залишити країну.

У ході поіменного голосування "за" висловилися 348 депутатів, "проти" проголосували 345, утрималися ще 10. Крім консерваторів, документ підтримали також депутати "Вільної демократичної партії" та праві популістів з "Альтернативи для Німеччини". Перед голосуванням канцлер ФРН Олаф Шольц закликав не схвалювати заходи, які пропонуються опозицією.

Водночас, як зазначається, ухвалена резолюція не є обов'язковою для виконання федеральним урядом та державною владою в цілому.