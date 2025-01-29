Германия может ввести контроль на границе, отмененный после введения "шенгена"

Как пишет издание, в среду, 29 января, "после ожесточенных дебатов" депутаты одобрили предложенный блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) документ из пяти пунктов.

Им вводится постоянный пограничный контроль, возможность отказа просителям убежища уже на границе и задержание иностранцев, которые власти обязали покинуть страну.

В ходе поименного голосования "за" высказались 348 депутатов, "против" проголосовали 345, воздержались еще 10. Кроме консерваторов, документ поддержали также депутаты "Свободной демократической партии" и правые популисты из "Альтернативы для Германии". Перед голосованием канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не одобрять меры, которые предлагаются оппозицией.

В то же время, как отмечается, принятая резолюция не является обязательной для выполнения федеральным правительством и государственной властью в целом.