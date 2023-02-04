Німеччина може поставити Україні до 160 танків Leopard 1, - ЗМІ

Виробник Flensburger Fahrzeugbau (FFG) каже, що має у своєму розпорядженні 99 танків Leopard 1, а Rheinmetall має ще 88 основних бойових танків цієї моделі. Танк є попередником Leopard 2, 14 одиниць якого Україна вже має отримати від Німеччини.

З поставкою танків Leopard міць української армії значно зросте. Однак поки невідомо, коли бойові машини від FFG і Rheinmetall будуть повністю оснащені. За даними промисловості, деякі з них знаходяться в незадовільному стані. Компоненти з них можна використовувати для модернізації інших танків Leopard.

Після випуску Leopard федеральним урядом ще потрібно з'ясувати, хто оплачуватиме витрати на реконструкцію. Можливе фінансування через банки ЄС або федеральний бюджет.

Депутат Бундестагу Маркус Фабер заявив, що поставка танків Leopard до ЗСУ є суттєвим внеском в оборону України.