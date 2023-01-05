Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder: в ЗМІ розкрили подробиці

Зазначається, що рішення щодо поставки Marder координується Німеччиною з Вашингтоном й Парижем.

Згідно з даними видання, можливо, Німеччина передасть броньовики, які надійдуть зі складів Бундесверу, або ж промислових запасів. Україна, зі свого боку, вже давно просить про надання БМП. Водночас незрозуміло скільки саме броньовиків та коли саме буде поставлено.

Деталі щодо цього стали відомі у середу, коли президент Франції Еммануель Макрон заявив про поставку Україні машин AMX-10 RC, а президент США Джо Байден, зі свого боку, заявив, що розглядає можливість надання БМП Bradley.

Уряди США й Німеччини можуть оголосити про свою частину угоди вже на цьому тижні. Кажуть, що це питання обговорювалось протягом кількох тижнів. Очевидно, що Захід хоче таким чином зміцнити Україну перед тим, як Росія може вдатись до повторного повномасштабного наступу навесні.

"Ми повинні надати Україні те, що є можливим. А також "Leopard" і "Marder" з промислових запасів. Я вітаю заяву Франції та США про те, що вони хочуть поставити Україні, серед іншого, броньовані розвідувальні машини. Україна може бути успішною тільки з позиції сили, в тому числі й в дипломатичних переговорах", - заявив експерт з питань зовнішньої політики СДПН Адіс Ахметович.