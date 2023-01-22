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Німеччина може передати Україні 19 танків Leopard 2А5, - Spiegel

Фото: Німеччина може передати Україні 19 танків Leopard 2А5 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони Німеччини готове передати Україні лише 19 старих танків Leopard 2, які використовують на навчаннях для імітації ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

За даними видання, у розпорядженні бундесверу є 212 різних моделей Leopard. Ще близько ста танків станом на початок літа 2022 року перебували в ремонті.

У Міноборони Німеччини вважають, що для постачання в Україну найбільше підходять 19 танків Leopard-2A5, які зараз використовуються для навчання солдатів, зображуючи умовного супротивника під час маневрів.

Однак у Spiegel уточнюють, що йдеться лише про Leopard, які перебувають у Німеччині. Разом із цим постачанням в Україну можуть вирушити танки, які стоять на озброєнні інших країн, наприклад Польщі.

Схваливши постачання Україні танків, Берлін формально дасть зелене світло своїм європейським партнерам, які давно кажуть, що хочуть і готові постачати Leopard Києву.

Нагадаємо, західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Також раніше ми писали, що Німеччина готова прискорити питання постачання танків Leopard 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками.

Кіпр заявив про готовність надіслати Україні танки Т-80У радянського виробництва в обмін на німецькі Leopard. На озброєнні Кіпру є близько 82 таких танків.

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