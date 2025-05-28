Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild

Taurus від Німеччини

Раніше німецькі ЗМІ писали, що Німеччина нібито вирішила засекретити постачання зброї в Україну. Раніше ж уся підтримка Берліну була відкритою та розміщувалась в інтернеті.

Також Мерц раніше стверджував, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.

Як відзначав посол України в Бразилії Андрій Мельник, поставка ракет стане першим випробуванням для Мерца.

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