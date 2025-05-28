Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild

Ілюстративне фото: Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет (Getty Images)

Уряд Німеччини планує виділити кошти для української оборонної промисловості на самостійну розробку крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисячі кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.