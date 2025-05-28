Німеччина може допомогти Україні з розробкою далекобійних ракет, - Bild
Уряд Німеччини планує виділити кошти для української оборонної промисловості на самостійну розробку крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисячі кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Як пише Bild, канцлер Фрідріх Мерц все ж може допомогти Україні не виконуючи обіцянку щодо Taurus. Згідно з даними видання, уряд країни планує виділити "мільйони" Києву на самостійну розробку і серійне виробництво крилатих ракет з дальністю дії до 2,5 тисячі кілометрів.
Зазначається, що Україна вже проводить дослідження таких ракет.
"Проблема полягає в тому, що українська оборонна промисловість щодня зазнає повітряних і ракетних атак з боку Росії. Збройові заводи в Україні є одними з головних цілей російських атак", - додає Bild.
Taurus від Німеччини
Раніше німецькі ЗМІ писали, що Німеччина нібито вирішила засекретити постачання зброї в Україну. Раніше ж уся підтримка Берліну була відкритою та розміщувалась в інтернеті.
Також Мерц раніше стверджував, що готовий схвалити передачу Україні крилатих ракет великої дальності Taurus.
Як відзначав посол України в Бразилії Андрій Мельник, поставка ракет стане першим випробуванням для Мерца.
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